A11 FIRENZE-PISA NORD: CHIUSA STANOTTE PER CINQUE ORE L’USCITA DELLO SVINCOLO DI SESTO FIORENTINO

Roma, 5 giugno 2025 – Sulla A11 Firenze-Pisa nord, per consentire lavori di ripristino danni a seguito di un incidente, dalle 21:00 di questa sera, giovedì 5, alle 2:00 di venerdì 6 giugno, sarà chiuso lo svincolo di Sesto Fiorentino, in uscita per chi proviene da Firenze.

In alternativa si consiglia di uscire alla stazione di Firenze nord, al km 279+900 della A1 Milano-Napoli.