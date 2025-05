A11 FIRENZE-PISA NORD: CHIUSA STANOTTE L’IMMISSIONE SULLA A1 MILANO-NAPOLI

Roma, 27 maggio 2025 – Sulla A11 Firenze-Pisa nord, per consentire attività di ispezione delle barriere di sicurezza, dalle 22:00 di questa sera, martedì 27, alle 6:00 di mercoledì 28 maggio, sarà chiuso, per chi proviene da Pisa, il ramo di immissione sulla A1 Milano-Napoli, verso Roma e Bologna.

In alternativa si consiglia di anticipare l’uscita alla stazione di Prato est, al km 9+000 della A11, percorrere la viabilità ordinaria ed entrare in A1 a Calenzano, per riprendere il proprio itinerario verso Roma o in direzione di Bologna.