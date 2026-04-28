A11 FIRENZE-PISA NORD: CHIUSA STANOTTE L’IMMISSIONE SULLA A1 MILANO-NAPOLI VERSO ROMA
A11 FIRENZE-PISA NORD: CHIUSA STANOTTE L’IMMISSIONE SULLA A1 MILANO-NAPOLI VERSO ROMA
Roma, 28 aprile 2026 – Sulla A11 Firenze-Pisa nord, per consentire lavori di manutenzione delle barriere di sicurezza, dalle 22:00 di questa sera, martedì 28, alle 6:00 di mercoledì 29 aprile, sarà chiuso, per chi proviene da Pisa, il Ramo di immissione sulla A1 Milano-Napoli, verso Roma.
In alternativa, immettersi in A1 verso Bologna, uscire a Firenze nord e rientrare dalla stessa stazione verso Roma.