A11 FIRENZE-PISA NORD: CHIUSA STANOTTE L’ENTRATA DELLA STAZIONE DI MONTECATINI TERME
A11 FIRENZE-PISA NORD: CHIUSA STANOTTE L’ENTRATA DELLA STAZIONE DI MONTECATINI TERME
Roma, 19 dicembre 2025 – Sulla A11 Firenze-Pisa nord, per consentire lavori di ripristino danni a seguito di un incidente, dalle 22:00 di questa sera, venerdì 19, alle 6:00 di sabato 20 dicembre, sarà chiusa la stazione di Montecatini Terme, in entrata in entrambe le direzioni, Firenze e Pisa.
In alternativa si consiglia di entrare alle seguenti stazioni:
verso Firenze: Pistoia;
verso Pisa: Chiesina Uzzanese.