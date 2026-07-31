A11 FIRENZE-PISA NORD: CHIUSA PER UNA NOTTE L’USCITA DELLO SVINCOLO DI SESTO FIORENTINO
A11 FIRENZE-PISA NORD: CHIUSA PER UNA NOTTE L’USCITA DELLO SVINCOLO DI SESTO FIORENTINO
Roma, 31 luglio 2026 – Sulla A11 Firenze-Pisa nord, per consentire attività di ispezione e manutenzione cavalcavia, dalle 22:00 di lunedì 3 alle 6:00 di martedì 4 agosto, sarà chiuso lo svincolo di Sesto Fiorentino, in uscita per chi proviene da Firenze e da Pisa.
In alternativa si consiglia di uscire alla stazione di Calenzano, sulla A1 Milano-Napoli.