A11 FIRENZE-PISA NORD: CHIUSA PER UNA NOTTE L’USCITA DELLA STAZIONE DI PRATO OVEST
Roma, 23 novembre 2025 – Sulla A11 Firenze-Pisa nord, per consentire attività di ispezione e manutenzione delle barriere di sicurezza, dalle 21:00 di mercoledì 26 alle 6:00 di giovedì 27 novembre, sarà chiusa la stazione di Prato ovest, in uscita per chi proviene da Pisa.
In alternativa si consiglia di uscire alla stazione di Pistoia.