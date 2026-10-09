A11 FIRENZE-PISA NORD: CHIUSA PER UNA NOTTE L’USCITA DELLA STAZIONE DI PRATO OVEST
A11 FIRENZE-PISA NORD: CHIUSA PER UNA NOTTE L’USCITA DELLA STAZIONE DI PRATO OVEST
Roma, 9 ottobre 2026 – Sulla A11 Firenze-Pisa nord, per consentire lavori di manutenzione delle barriere di sicurezza, dalle 22:00 di lunedì 12 alle 6:00 di martedì 13 ottobre, sarà chiusa la stazione di Prato ovest, in uscita per chi proviene da Firenze.
In alternativa, si consiglia di uscire alla stazione di Prato est.
I cantieri attualmente presenti lungo la rete rientrano in un più ampio programma di ammodernamento e manutenzione delle infrastrutture, per migliorare costantemente i livelli di sicurezza, efficienza e qualità del servizio offerto agli utenti.