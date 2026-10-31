A11 FIRENZE-PISA NORD: CHIUSA PER UNA NOTTE L’USCITA DELLA STAZIONE DI PRATO EST

Roma, 31 ottobre 2026 – Sulla A11 Firenze-Pisa nord, per consentire attività di ispezione e manutenzione cavalcavia, dalle 22:00 di martedì 3 alle 6:00 di mercoledì 4 novembre, sarà chiusa la stazione di Prato est, in uscita per chi proviene da Firenze e da Pisa.

In alternativa si consiglia di uscire alla stazione di Prato ovest.

I cantieri attualmente presenti lungo la rete rientrano in un più ampio programma di ammodernamento e manutenzione delle infrastrutture, per migliorare costantemente i livelli di sicurezza, efficienza e qualità del servizio offerto agli utenti.