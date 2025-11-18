A11 FIRENZE-PISA NORD: CHIUSA PER UNA NOTTE L’USCITA DELLA STAZIONE DI PISTOIA
Roma, 18 novembre 2025 – Sulla A11 Firenze-Pisa nord, per consentire lavori di manutenzione alla segnaletica verticale, dalle 22:00 di venerdì 21 alle 6:00 di sabato 22 novembre, sarà chiusa la stazione di Pistoia, in uscita per chi proviene da Firenze e da Pisa.
In alternativa si consiglia di uscire alle seguenti stazioni:
per chi proviene da Firenze: Prato ovest;
per chi proviene da Pisa: Montecatini Terme.