A11 FIRENZE-PISA NORD: CHIUSA PER UNA NOTTE L’USCITA DELLA STAZIONE DI PISTOIA
A11 FIRENZE-PISA NORD: CHIUSA PER UNA NOTTE L’USCITA DELLA STAZIONE DI PISTOIA
Roma, 18 settembre 2026 – Sulla A11 Firenze-Pisa nord, per consentire lavori di ripristino danni a seguito di un incidente, dalle 22:00 di lunedì 21 alle 6:00 di martedì 22 settembre, sarà chiusa la stazione di Pistoia, in uscita per chi proviene da Pisa.
In alternativa si consiglia di uscire alla stazione di Montecatini Terme.
I cantieri attualmente presenti lungo la rete rientrano in un più ampio programma di ammodernamento e manutenzione delle infrastrutture, per migliorare costantemente i livelli di sicurezza, efficienza e qualità del servizio offerto agli utenti.