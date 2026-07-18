A11 FIRENZE-PISA NORD: CHIUSA PER UNA NOTTE L’USCITA DELLA STAZIONE DI CHIESINA UZZANESE
A11 FIRENZE-PISA NORD: CHIUSA PER UNA NOTTE L’USCITA DELLA STAZIONE DI CHIESINA UZZANESE
Roma, 18 luglio 2026 – Sulla A11 Firenze-Pisa nord, per consentire lavori di manutenzione delle barriere di sicurezza, dalle 22:00 di martedì 21 alle 6:00 di mercoledì 22 luglio, sarà chiusa la stazione di Chiesina Uzzanese, in uscita per chi proviene da Pisa.
In alternativa, si consiglia di uscire alla stazione di Altopascio.