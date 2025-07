A11 FIRENZE-PISA NORD: CHIUSA PER UNA NOTTE L’IMMISSIONE SULLA D11 DIRAMAZIONE LUCCA-VIAREGGIO

Roma, 4 luglio 2025 – Sulla A11 Firenze-Pisa nord, per consentire attività di ispezione e manutenzione dei pali luce, dalle 22:00 di lunedì 7 alle 6:00 di martedì 8 luglio, sarà chiuso, per chi proviene da Pisa, il ramo di immissione sulla D11 Diramazione Lucca-Viareggio, verso Viareggio.

In alternativa si consiglia di uscire a Lucca est, al km 66+00 della A11 e rientrare dalla stessa stazione in direzione di Pisa, per poi immettersi sulla Diramazione Lucca-Viareggio.