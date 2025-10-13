A11 FIRENZE-PISA NORD: CHIUSA PER UNA NOTTE L’IMMISSIONE SULLA A1 VERSO ROMA
A11 FIRENZE-PISA NORD: CHIUSA PER UNA NOTTE L’IMMISSIONE SULLA A1 VERSO ROMA
Roma, 13 ottobre 2025 – Sulla A11 Firenze-Pisa nord, per consentire attività di ispezione delle barriere di sicurezza, dalle 22:00 di giovedì 16 alle 6:00 di venerdì 17 ottobre, sarà chiuso, per chi proviene da Pisa, il ramo di immissione sulla A1 Milano-Napoli, verso Roma.
In alternativa, si consiglia di immettersi in A1, uscire a Firenze nord al km 279+900 e rientrare dalla stessa stazione in direzione di Roma.