A11 FIRENZE-PISA NORD: CHIUSA PER UNA NOTTE L’IMMISSIONE SULLA A1 MILANO-NAPOLI

Roma, 6 luglio 2026 – Sulla A11 Firenze-Pisa nord, per consentire attività di ispezione e manutenzione cavalcavia, dalle 22:00 di giovedì 9 alle 6:00 di venerdì 10 luglio, saranno chiusi, per chi proviene da Pisa, i Rami di immissione sulla A1 Milano-Napoli, verso Roma e Bologna.

In alternativa si consiglia di anticipare l’uscita alla stazione di Prato est, al km 9+000 della A11, percorrere la viabilità ordinaria ed entrare in A1 alla stazione di Calenzano, per riprendere il proprio itinerario verso Roma o in direzione Bologna.