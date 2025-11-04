A11 FIRENZE-PISA NORD: CHIUSA PER UNA NOTTE L’IMMISSIONE SULLA A1 MILANO-NAPOLI VERSO ROMA
Roma, 4 novembre 2025 – Sulla A11 Firenze-Pisa nord, per consentire lavori di ripristino danni a seguito di un incidente, dalle 22:00 di mercoledì 5 alle 6:00 di giovedì 6 novembre, sarà chiuso, per chi proviene da Pisa, il Ramo di immissione sulla A1 Milano-Napoli, verso Roma.
In alternativa, uscire a Firenze nord, al km 279+900 e rientrare dalla stessa stazione in direzione di Roma.