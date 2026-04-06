A11 FIRENZE-PISA NORD: CHIUSA PER UNA NOTTE L’IMMISSIONE SULLA A1 MILANO-NAPOLI VERSO ROMA
A11 FIRENZE-PISA NORD: CHIUSA PER UNA NOTTE L’IMMISSIONE SULLA A1 MILANO-NAPOLI VERSO ROMA
Roma 6 aprile 2026 – Sulla A11 Firenze-Pisa nord, per consentire lavori di pavimentazione, nelle due notti di giovedì 9 e venerdì 10 aprile, con orario 22:00-6:00, sarà chiuso, per chi proviene da Pisa, il Ramo di immissione sulla A1 Milano-Napoli, verso Roma.
In alternativa, immettersi in A1 verso Bologna, uscire a Firenze nord, al km 279+900 e rientrare dalla stessa stazione in direzione Roma.