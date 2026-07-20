A11 FIRENZE-PISA NORD: CHIUSA PER UNA NOTTE L’IMMISSIONE SULLA A1 MILANO-NAPOLI
A11 FIRENZE-PISA NORD: CHIUSA PER UNA NOTTE L’IMMISSIONE SULLA A1 MILANO-NAPOLI
Roma, 20 luglio 2026 – Sulla A11 Firenze-Pisa nord, per consentire lavori di manutenzione delle barriere di sicurezza, dalle 22:00 di giovedì 23 alle 6:00 di venerdì 24 luglio, saranno chiusi, per chi proviene da Pisa, i Rami di immissione sulla A1 Milano-Napoli, verso Roma e Bologna.
In alternativa, anticipare l’uscita alla stazione di Prato est, al km 9+000 della A11, percorrere la viabilità ordinaria ed entrare in A1 a Calenzano, verso Roma o in direzione Bologna.