A11 FIRENZE-PISA NORD: CHIUSA PER UNA NOTTE L’IMMISSIONE SUL RACCORDO FIRENZE NORD-A11 (R11) VERSO LA A1 MILANO-NAPOLI
Roma, 20 settembre 2025 – Per consentire lavori di manutenzione dei pali luce, dalle 22:00 di martedì 23 alle 6:00 di mercoledì 24 settembre, sarà chiuso, per chi percorre la A11 Firenze-Pisa nord e proviene da Firenze, il ramo di immissione su R11 Raccordo stazione Firenze nord-A11 Firenze-Pisa nord, in direzione della A1 Milano-Napoli.
In alternativa si consiglia di uscire allo svincolo di Sesto Fiorentino, al km 1+900 della A11, percorrere la viabilità ordinaria ed entrare in A1 alla stazione di Calenzano.