A11 FIRENZE-PISA NORD: CHIUSA PER UNA NOTTE L’ENTRATA DI LUCCA EST
A11 FIRENZE-PISA NORD: CHIUSA PER UNA NOTTE L’ENTRATA DI LUCCA EST
Roma, 14 ottobre 2026 – Sulla A11 Firenze-Pisa Nord, per consentire lavori di ripristino danni a seguito di un incidente, dalle 22:00 di venerdì 16 alle 6:00 di sabato 17 ottobre, sarà chiusa la stazione di Lucca Est, in entrata in entrambe le direzioni, Firenze e Pisa.
In alternativa si consiglia, Lucca Ovest.
I cantieri attualmente presenti lungo la rete rientrano in un più ampio programma di ammodernamento e manutenzione delle infrastrutture, per migliorare costantemente i livelli di sicurezza, efficienza e qualità del servizio offerto agli utenti.