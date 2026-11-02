A11 FIRENZE-PISA NORD: CHIUSA PER UNA NOTTE L’ENTRATA DELLA STAZIONE DI PRATO EST
A11 FIRENZE-PISA NORD: CHIUSA PER UNA NOTTE L’ENTRATA DELLA STAZIONE DI PRATO EST
Roma, 2 novembre 2026 – Sulla A11 Firenze-Pisa nord, per consentire lavori di ripristino danni a seguito di un incidente, dalle 22:00 di giovedì 5 alle 6:00 di venerdì 6 novembre, sarà chiusa la stazione di Prato est, in entrata verso Firenze.
In alternativa si consiglia di entrare alla stazione di Calenzano, sulla A1 Milano-Napoli.
I cantieri attualmente presenti lungo la rete rientrano in un più ampio programma di ammodernamento e manutenzione delle infrastrutture, per migliorare costantemente i livelli di sicurezza, efficienza e qualità del servizio offerto agli utenti.