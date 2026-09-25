A11 FIRENZE-PISA NORD: CHIUSA PER UNA NOTTE L’ENTRATA DELLA STAZIONE DI CAPANNORI
A11 FIRENZE-PISA NORD: CHIUSA PER UNA NOTTE L’ENTRATA DELLA STAZIONE DI CAPANNORI
Roma, 25 settembre 2026 – Sulla A11 Firenze-Pisa nord, per consentire lavori di manutenzione delle barriere di sicurezza, dalle 22:00 di lunedì 28 alle 6:00 di martedì 29 settembre, sarà chiusa la stazione di Capannori, in entrata verso Pisa.
In alternativa si consiglia di entrare alla stazione di Lucca est.
I cantieri attualmente presenti lungo la rete rientrano in un più ampio programma di ammodernamento e manutenzione delle infrastrutture, per migliorare costantemente i livelli di sicurezza, efficienza e qualità del servizio offerto agli utenti.