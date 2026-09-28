A11 FIRENZE-PISA NORD: CHIUSA PER UNA NOTTE L’ENTRATA DELLA STAZIONE DI ALTOPASCIO
A11 FIRENZE-PISA NORD: CHIUSA PER UNA NOTTE L’ENTRATA DELLA STAZIONE DI ALTOPASCIO
Roma, 28 settembre 2026 – Sulla A11 Firenze-Pisa nord, per consentire lavori di manutenzione delle barriere di sicurezza, dalle 22:00 di giovedì 1 alle 6:00 di venerdì 2 settembre, sarà chiusa la stazione di Altopascio, in entrata verso Firenze.
In alternativa si consiglia di entrare alla stazione di Chiesina Uzzanese.
I cantieri attualmente presenti lungo la rete rientrano in un più ampio programma di ammodernamento e manutenzione delle infrastrutture, per migliorare costantemente i livelli di sicurezza, efficienza e qualità del servizio offerto agli utenti.