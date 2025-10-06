A11 FIRENZE-PISA NORD: CHIUSA PER UNA NOTTE LA STAZIONE DI PRATO OVEST

Roma, 6 ottobre 2025 – Sulla A11 Firenze-Pisa nord, per consentire attività di ispezione e manutenzione delle barriere di sicurezza, dalle 22:00 di giovedì 9 alle 6:00 di venerdì 10 ottobre, sarà chiusa la stazione di Prato ovest, in entrata e in uscita.

In alternativa si consiglia di utilizzare la stazione di Prato est, al km 9+000, o di Pistoia, al km 27+400.