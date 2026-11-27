A11 FIRENZE-PISA NORD: CHIUSA PER UNA NOTTE LA STAZIONE DI PRATO OVEST

Roma, 27 novembre 2026 – Sulla A11 Firenze-Pisa nord, per consentire attività di ispezione e manutenzione cavalcavia, dalle 22:00 di lunedì 30 novembre alle 6:00 di martedì 1 dicembre, sarà chiusa la stazione di Prato ovest, in uscita ed in entrata, per chi proviene e per chi è diretto verso Firenze.

In alternativa si consiglia di utilizzare la stazione di Prato est.

I cantieri attualmente presenti lungo la rete rientrano in un più ampio programma di ammodernamento e manutenzione delle infrastrutture, per migliorare costantemente i livelli di sicurezza, efficienza e qualità del servizio offerto agli utenti.