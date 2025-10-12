A11 FIRENZE-PISA NORD: CHIUSA PER UNA NOTTE LA STAZIONE DI PRATO EST

Roma, 12 ottobre 2025 – Sulla A11 Firenze-Pisa nord, per consentire attività di ispezione e manutenzione delle barriere di sicurezza, dalle 22:00 di mercoledì 15 alle 6:00 di giovedì 16 ottobre, sarà chiusa la stazione di Prato est, in entrata verso Pisa e in uscita per chi proviene da Firenze.

In alternativa, si consiglia di utilizzare la stazione di Prato ovest, al km 16+800.