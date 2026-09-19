A11 FIRENZE-PISA NORD: CHIUSA PER UNA NOTTE LA STAZIONE DI PRATO EST
A11 FIRENZE-PISA NORD: CHIUSA PER UNA NOTTE LA STAZIONE DI PRATO EST
Roma, 19 settembre 2026 – Sulla A11 Firenze-Pisa nord, per consentire lavori di pavimentazione, dalle 22:00 di martedì 22 alle 6:00 di mercoledì 23 settembre, sarà chiusa la stazione di Prato est, in entrata verso Firenze e in uscita per chi proviene da Pisa.
In alternativa si consiglia di utilizzare le segueni stazioni:
in entrata verso Firenze: Calenzano, sulla A1 Milano-Napoli;
in uscita per chi proviene da Pisa: Prato ovest, sulla stessa A11.
I cantieri attualmente presenti lungo la rete rientrano in un più ampio programma di ammodernamento e manutenzione delle infrastrutture, per migliorare costantemente i livelli di sicurezza, efficienza e qualità del servizio offerto agli utenti.