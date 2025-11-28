A11 FIRENZE-PISA NORD: CHIUSA PER UNA NOTTE LA STAZIONE DI MONTECATINI TERME
Roma, 28 novembre 2025 – Sulla A11 Firenze-Pisa nord, per consentire attività di ispezione cavalcavia, dalle 22:00 di lunedì 1 alle 6:00 di martedì 2 dicembre, sarà chiusa la stazione di Montecatini Terme, in entrata verso Firenze e in uscita per chi proviene da Pisa.
In alternativa si consiglia di utilizzare le seguenti stazioni:
in entrata verso Firenze, Pistoia;
in uscita per chi proviene da Pisa, Chiesina Uzzanese.