A11 FIRENZE-PISA NORD: CHIUSA PER UNA NOTTE LA STAZIONE DI MONTECATINI TERME
Roma, 30 settembre 2025 – Sulla A11 Firenze-Pisa nord, per consentire lavori di pavimentazione, dalle 22:00 di venerdì 3 alle 6:00 di sabato 4 ottobre, sarà chiusa la stazione di Montecatini Terme, in entrata e in uscita.
In alternativa si consiglia di utilizzare la stazione di Pistoia, al km 27+400, o la stazione di Chiesina Uzzanese, al km 46+400.