A11 FIRENZE-PISA NORD: CHIUSA PER UNA NOTTE LA STAZIONE DI MONTECATINI TERME
A11 FIRENZE-PISA NORD: CHIUSA PER UNA NOTTE LA STAZIONE DI MONTECATINI TERME
Roma, 17 luglio 2026 – Sulla A11 Firenze-Pisa nord, per consentire lavori di pavimentazione, dalle 22:00 di lunedì 20 alle 6:00 di martedì 21 luglio, sarà chiusa la stazione di Montecatini Terme, in entrata verso Firenze e in uscita per chi proviene da Pisa.
In alternativa, si consiglia di utilizzare le seguenti stazioni:
in entrata verso Firenze: Pistoia;
in uscita per chi proviene da Pisa: Chiesina Uzzanese.