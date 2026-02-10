A11 FIRENZE-PISA NORD: CHIUSA PER UNA NOTTE LA STAZIONE DI CHIESINA UZZANESE
Roma, 10 febbraio 2026 – Sulla A11 Firenze-Pisa nord, per consentire lavori di pavimentazione, dalle 22:00 di venerdì 13 alle 6:00 di sabato 14 febbraio, sarà chiusa la stazione di Chiesina Uzzanese, in entrata verso Firenze e in uscita per chi proviene da Pisa.
In alternativa si consiglia di utilizzare le seguenti stazioni:
in entrata verso Firenze: Montecatini Terme;
in uscita per chi proviene da Pisa: Altopascio.