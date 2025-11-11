A11 FIRENZE-PISA NORD: CHIUSA PER UNA NOTTE LA STAZIONE DI CAPANNORI
Roma, 11 novembre 2025 – Sulla A11 Firenze-Pisa nord, per consentire lavori di pavimentazione, dalle 22:00 di venerdì 14 alle 6:00 di sabato 15 novembre, sarà chiusa la stazione di Capannori, in entrata verso Pisa e in uscita per chi proviene da Firenze.
In alternativa, si consiglia di utilizzare le seguenti stazioni:
-in entrata verso Pisa: Lucca est;
-in uscita per chi proviene da Firenze: Altopascio, al km 49+300.