A11 FIRENZE-PISA NORD: CHIUSA PER UNA NOTTE LA STAZIONE DI CAPANNORI
Roma, 12 settembre 2025 – Sulla A11 Firenze-Pisa nord, per consentire lavori di pavimentazione, dalle 22:00 di lunedì 15 alle 6:00 di martedì 16 settembre, sarà chiusa la stazione di Capannori, in entrata verso Pisa e in uscita per chi proviene da Firenze.
In alternativa si consiglia:
in entrata verso Pisa: Lucca est;
in uscita per chi proviene da Firenze: Altopascio.