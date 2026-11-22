A11 FIRENZE-PISA NORD: CHIUSA PER UNA NOTTE LA STAZIONE DI CAPANNORI
A11 FIRENZE-PISA NORD: CHIUSA PER UNA NOTTE LA STAZIONE DI CAPANNORI
Roma, 22 novembre 2026 – Sulla A11 Firenze-Pisa nord, per consentire lavori di pavimentazione, dalle 22:00 di mercoledì 25 alle 6:00 di giovedì 26 novembre, sarà chiusa la stazione di Capannori, in entrata verso Pisa e in uscita per chi proviene da Firenze.
In alternativa, si consiglia di utilizzare le seguenti stazioni:
in entrata verso Pisa: Lucca est;
in uscita per chi proviene da Firenze: Altopascio.
I cantieri attualmente presenti lungo la rete rientrano in un più ampio programma di ammodernamento e manutenzione delle infrastrutture, per migliorare costantemente i livelli di sicurezza, efficienza e qualità del servizio offerto agli utenti.