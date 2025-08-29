A11 FIRENZE-PISA NORD: CHIUSA PER UNA NOTTE LA STAZIONE DI ALTOPASCIO
Roma, 29 agosto 2025 – Sulla A11 Firenze-Pisa nord, per consentire lavori di pavimentazione, dalle 22:00 di lunedì 1 alle 6:00 di martedì 2 settembre, sarà chiusa la stazione di Altopascio, in entrata verso Pisa e in uscita per chi proviene da Firenze.
In alternativa si consiglia di utilizzare le seguenti stazioni:
in entrata verso Pisa: Capannori;
in uscita per chi proviene da Firenze: Chiesina Uzzanese.