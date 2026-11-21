A11 FIRENZE-PISA NORD: CHIUSA PER TRE ORE NOTTURNE L’USCITA DELLA STAZIONE DI MONTECATINI TERME
A11 FIRENZE-PISA NORD: CHIUSA PER TRE ORE NOTTURNE L’USCITA DELLA STAZIONE DI MONTECATINI TERME
Roma, 21 novembre 2026 – Sulla A11 Firenze-Pisa nord, per consentire lavori di manutenzione delle barriere di sicurezza, dalle 22:00 di martedì 24 alle 1:00 di mercoledì 25 novembre, sarà chiusa la stazione di Montecatini Terme, in uscita per chi proviene da Firenze.
In alternativa si consiglia di uscire alla stazione di Pistoia.
I cantieri attualmente presenti lungo la rete rientrano in un più ampio programma di ammodernamento e manutenzione delle infrastrutture, per migliorare costantemente i livelli di sicurezza, efficienza e qualità del servizio offerto agli utenti.