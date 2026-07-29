A11 FIRENZE-PISA NORD: CHIUSA PER QUATTRO ORE NOTTURNE L’USCITA DELLA STAZIONE DI MONTECATINI TERME
A11 FIRENZE-PISA NORD: CHIUSA PER QUATTRO ORE NOTTURNE L’USCITA DELLA STAZIONE DI MONTECATINI TERME
Roma, 29 luglio 2026 – Sulla A11 Firenze-Pisa nord, per consentire lavori di manutenzione delle barriere di sicurezza, dalle 00:00 alle 4:00 di sabato 1 agosto, sarà chiusa la stazione di Montecatini Terme, in uscita per chi proviene da Pisa.
In alternativa si consiglia di uscire alla stazione di Chiesina Uzzanese.