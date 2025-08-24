A11 FIRENZE-PISA NORD: CHIUSA PER QUATTRO ORE NOTTURNE L’IMMISSIONE SULLA A1 MILANO-NAPOLI VERSO ROMA
Roma, 24 agosto 2025 – Sulla A11 Firenze-Pisa nord, per consentire attività di ispezione cavalcavia, dalle 2:00 alle 6:00 di mercoledì 27 agosto, sarà chiuso, per chi proviene da Pisa, il ramo di immissione sulla A1 Milano-Napoli, verso Roma.
In alternativa si consiglia di uscire a Firenze nord, al km 279+900 della A1, per rientrare dalla stessa stazione in direzione di Roma.