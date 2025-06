A11 FIRENZE-PISA NORD: CHIUSA PER QUATTRO ORE NOTTURNE LA STAZIONE DI PRATO EST

Roma, 30 giugno 2025 – Sulla A11 Firenze-Pisa nord, per consentire attività di ispezione sottovia, dalle 22:00 di giovedì 3 alle 2:00 di venerdì 4 luglio, sarà chiusa la stazione di Prato est, in entrata verso Firenze e in uscita per chi proviene da Pisa.

In alternativa si consiglia di utilizzare la stazione di Prato ovest.