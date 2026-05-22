A11 FIRENZE-PISA NORD: CHIUSA PER CINQUE ORE NOTTURNE L’ENTRATA DELLA STAZIONE DI PRATO EST
A11 FIRENZE-PISA NORD: CHIUSA PER CINQUE ORE NOTTURNE L’ENTRATA DELLA STAZIONE DI PRATO EST
Roma, 22 maggio 2026 – Sulla A11 Firenze-Pisa nord, per consentire lavori di rifacimento della segnaletica orizzontale, dalle 23:00 di lunedì 25 alle 4:00 di martedì 26 maggio, sarà chiusa la stazione di Prato est, in entrata verso Firenze.
In alternativa si consiglia di entrare alla stazione di Calenzano, sulla A1 Milano-Napoli.