A11 FIRENZE-PISA NORD: CHIUSA PER ALCUNE ORE L’IMMISSIONE SULLA D11 DIRAMAZIONE LUCCA-VIAREGGIO

Roma, 22 febbraio 2026 – Sulla A11 Firenze-Pisa nord, per consentire lavori di ripristino danni a seguito di un incidente, dalle 10:00 alle 16:00 di mercoledì 25 febbraio, sarà chiuso, per chi proviene da Firenze, il Ramo di immissione sulla D11 Diramazione Lucca-Viareggio, verso Viareggio.

In alternativa, a chi è diretto verso Lucca ovest, si consiglia di uscire sulla A11 alla stazione di Lucca est mentre, chi è diretto verso Viareggio, potrà percorrere il Ramo di allacciamento A11/A12 e seguire le indicazioni verso Genova/Viareggio.