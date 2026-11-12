A11 FIRENZE-PISA NORD: AGGIORNAMENTO PROGRAMMA CHIUSURE NOTTURNE STAZIONE DI MONTECATINI TERME
A11 FIRENZE-PISA NORD: AGGIORNAMENTO PROGRAMMA CHIUSURE NOTTURNE STAZIONE DI MONTECATINI TERME
Roma, 12 novembre 2026 – Sulla A11 Firenze-Pisa nord, è stato aggiornato il programma di chiusura della stazione di Montecatini Terme.
La suddetta stazione sarà chiusa, in entrata verso Pisa e in uscita per chi proviene da Firenze, dalle 22:00 di venerdì 13 alle 6:00 di sabato 14 novembre, per consentire lavori di pavimentazione.
In alternativa si consiglia di utilizzare le seguenti stazioni:
in entrata verso Pisa: Chiesina Uzzanese;
in uscita per chi proviene da Firenze: Pistoia.
Si ricorda, sulla stessa A11, la chiusura del tratto Pistoia-Montecatini Terme, verso Pisa, dalle 22:00 di giovedì 12 alle 6:00 di venerdì 13 novembre, per lavori di ripristino danni a seguito di un incidente.
I cantieri attualmente presenti lungo la rete rientrano in un più ampio programma di ammodernamento e manutenzione delle infrastrutture, per migliorare costantemente i livelli di sicurezza, efficienza e qualità del servizio offerto agli utenti.