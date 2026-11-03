A11 FIRENZE-PISA NORD: AGGIORNAMENTO PROGRAMMA CHIUSURA STANOTTE STAZIONE DI MONTECATINI TERME
A11 FIRENZE-PISA NORD: AGGIORNAMENTO PROGRAMMA CHIUSURA STANOTTE STAZIONE DI MONTECATINI TERME
Roma, 3 novembre 2026 – Sulla A11 Firenze-Pisa nord, è stata annullata la chiusura dell’entrata della stazione di Montecatini Terme, verso Pisa, che era prevista dalle 22:00 di queta sera, martedì 3, alle 6:00 di mercoledì 4 novembre.
Nello stesso orario, rimane confermata, come da programma, la chiusura di Montecatini Terme, in uscita per chi proviene da Firenze.
In alternativa si consiglia di uscire alla stazione di Pistoia.
I cantieri attualmente presenti lungo la rete rientrano in un più ampio programma di ammodernamento e manutenzione delle infrastrutture, per migliorare costantemente i livelli di sicurezza, efficienza e qualità del servizio offerto agli utenti.