A11 FIRENZE-PISA NORD: AGGIORNAMENTO ORARIO CHIUSURA IMMISSIONE SULLA A1 MILANO-NAPOLI
Roma, 27 ottobre 2025 – Sulla A11 Firenze-Pisa nord, è stato aggiornato l’orario di chiusura del ramo di immissione sulla A1 Milano-Napoli, da Pisa verso Bologna.
La chiusura del suddetto tratto, inizialmente prevista dalle 22:00 di mercoledì 29 alle 6:00 di giovedì 30 ottobre, sarà effettuata dalle 21:00 alle 23:00 di mercoledì 29 ottobre, per consentire attività di ispezione e manutenzione cavalcavia.
In alternativa, si consiglia di anticipare l’uscita alla stazione di Prato est, al km 9+000 della A11, percorrere la viabilità ordinaria ed entrare in A1 a Calenzano, in direzione di Bologna.