A11 FIRENZE-PISA NORD: AGGIORNAMENTO CHIUSURE NOTTURNE STAZIONE DI CHIESINA UZZANESE

Roma, 14 luglio 2026 – Sulla A11 Firenze-Pisa nord, è stato aggiornato il programma di chiusura della stazione di Chiesina Uzzanese.

La suddetta stazione sarà chiusa, per lavori di pavimentazione, nelle tre notti di martedì 14, mercoledì 15 e giovedì 16 luglio, con orario 22:00-6:00, in entrata verso Firenze e in uscita per chi proviene da Pisa.

In alternativa, si consiglia di utilizzare le seguenti stazioni:

in entrata verso Firenze: Montecatini Terme;

in uscita per chi proviene da Pisa: Altopascio.