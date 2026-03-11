A11 FIRENZE-PISA NORD: AGGIORNAMENTO AL PROGRAMMA DI CHIUSURA DEL TRATTO ALLACCIAMENTO A11/FIRENZE NORD-ALLACCIAMENTO A1 VERSO PISA

Roma, 11 marzo 2026 – Sulla A11 Firenze-Pisa nord, è stata annullata la chiusura, prevista dalle 22:00 di questa sera, mercoledì 11 alle 6:00 di giovedì 12 marzo, del tratto compreso tra l’allacciamento A11/stazione Firenze nord e l’allacciamento A1 Milano-Napoli, verso Pisa; di conseguenza, sarà regolarmente aperta l’entrata di Firenze ovest verso Pisa.

Rimane confermata, come da programma, la chiusura del suddetto tratto, dalle 22:00 di giovedì 12 alle 6:00 di venerdì 13 marzo, per lavori di manutenzione della segnaletica verticale.

Contestualmente, sarà chiusa l’entrata verso Pisa della barriera di Firenze ovest.

Di conseguenza si dovrà proseguire obbligatoriamente sulla A1, verso Firenze nord, per poi uscire e rientrare dalla stessa stazione, per proseguire poi verso Roma o in direzione di Pisa