A10 GENOVA-SAVONA: CHIUSURE NOTTURNE ARENZANO-ALLACCIAMENTO A26 IN ENTRAMBE LE DIREZIONI

Roma, 18 ottobre 2025 – Sulla A10 Genova-Savona, per consentire lavori del piano di interventi previsti ai sensi del D.lgs 264/06 finalizzati al potenziamento degli impianti delle gallerie, sarà chiuso il tratto compreso tra Arenzano e l’allacciamento A26 Genova Voltri-Gravellona Toce, in entrambe le direzioni, nei seguenti giorni e con le seguenti modalità:

-dalle 22:00 di martedì 21 alle 6:00 di mercoledì 22 ottobre, sarà chiuso il tratto Arenzano-allacciamento A26 Genova Voltri-Gravellona Toce, verso Genova.

Di conseguenza, non sarà raggiungibile l’area di parcheggio “Terrarossa sud”.

In alternativa, dopo l’uscita obbligatoria alla stazione di Arenzano, percorrere la SS1 Aurelia e rientrare in A10 a Genova Pra’;

-dalle 23:00 di venerdì 24 alle 6:00 di sabato 25 ottobre, sarà chiuso il tratto allacciamento A26 Genova Voltri-Gravellona Toce-Arenzano, verso Savona.

In alternativa, chi da Genova o dalla A26 è diretto verso Savona, dovrà uscire alla stazione di Genova Pra’, al km 10+700 della A10, percorrere la SS1 Aurelia e rientrare in A10 ad Arenzano.

Chi, invece, proseguirà oltre la stazione di Genova Pra’ o chi entrerà alla stazione di Genova Pra’, verrà obbligatoriamente deviato sulla A26, dove potrà uscire alla stazione di Masone e rientrare dalla stessa stazione in direzione di Genova.