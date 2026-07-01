A10 GENOVA-SAVONA: CANTIERE RIMOSSO NEL TRATTO COMPRESO TRA CELLE LIGURE E IL BIVIO CON LA COMPLANARE DI SAVONA IN DIREZIONE SAVONA
A14 BOLOGNA-TARANTO: RIAPERTO IL TRATTO COMPRESO TRA IL BIVIO CON LA A16 NAPOLI-CANOSA E CANOSA IN ENTRAMBE LE DIREZIONI
Roma, 1 Luglio 2026 – Alle ore 15:45 circa, sulla A14 Bologna-Taranto, è stato riaperto il tratto compreso tra il bivio con la A16 Napoli-Canosa e Canosa in entrambe le direzioni, precedentemente chiuso a causa del fumo scaturito da un incendio in scarpata, all’altezza del km 605.1.
Inoltre in A16 Napoli-Canosa, è stato riaperto il nodo con la A14 Bologna-Taranto per chi proviene da Napoli.
Al momento, nel tratto precedentemente interessato dall’evento, non si registrano turbative.