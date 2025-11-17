A10 GENOVA-SAVONA: AGGIORNAMENTO ALLE CHIUSURE NOTTURNE DEL TRATTO ARENZANO-ALLACCIAMENTO A26 IN ENTRAMBE LE DIREZIONI

Roma, 17 novembre 2025 – Sulla A10 Genova-Savona, è stata annullata la chiusura del tratto compreso tra Arenzano e l’allacciamento A26 Genova Voltri-Gravellona Toce, verso Gravellona Toce, che era prevista dalle 22:00 di giovedì 20 alle 6:00 di venerdì 21 novembre.

Confermata la chiusura del tratto compreso tra l’allacciamento A26 Genova Voltri-Gravellona Toce e Arenzano, verso Savona, dalle 23:00 di venerdì 21 alle 6:00 di sabato 22 novembre, per consentire lavori del piano di interventi previsti ai sensi del D.lgs 264/06 finalizzati al potenziamento degli impianti delle gallerie.

In alternativa, chi da Genova o dalla A26 è diretto verso Savona, dovrà uscire alla stazione di Genova Pra’, al km 10+700 della A10, percorrere la SS1 Aurelia e rientrare in A10 ad Arenzano.

Chi, invece, proseguirà oltre la stazione di Genova Pra’, o chi entrerà alla stazione di Genova Pra’, verrà obbligatoriamente deviato sulla A26, dove potrà uscire alla stazione di Masone e rientrare dalla stessa stazione in direzione di Genova.