A1 RAMO VERDE: CHIUSA PER CINQUE ORE NOTTURNE L’IMMISSIONE SULLA TANGENZIALE DI BOLOGNA VERSO CASALECCHIO
A1 RAMO VERDE: CHIUSA PER CINQUE ORE NOTTURNE L’IMMISSIONE SULLA TANGENZIALE DI BOLOGNA VERSO CASALECCHIO
Roma, 15 aprile 2026 – Sul Ramo Verde (Raccordo stazione Bologna Borgo Panigale-Tangenziale), per consentire lavori di manutenzione delle barriere di sicurezza, dalle 00:00 alle 5:00 di venerdì 17 aprile, sarà chiuso, per chi proviene da Bologna Borgo Panigale, il Ramo di immissione sulla Tangenziale, verso Casalecchio di Reno/A1 Milano-Napoli.
In alternativa, immettersi in Tangenziale verso San Lazzaro di Savena/A14 Bologna-Taranto, uscire allo svincolo 4 bis Aeroporto Marconi e rientrare dallo stesso svincolo verso Casalecchio di Reno.