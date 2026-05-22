A1 MLANO-NAPOLI: CHIUSURE NOTTURNE USCITA STAZIONE DI FIRENZE SCANDICCI

Roma, 22 maggio 2026 – Sulla A1 Milano-Napoli, per consentire attività di ispezione e manutenzione dei pannelli a messaggio variabile, sarà chiusa la stazione di Firenze Scandicci, nei seguenti giorni e con le seguenti modalità: dalle 22:00 di lunedì 25 alle 6:00 di martedì 26 maggio, sarà chiusa in uscita per chi proviene da Bologna.

In alternativa si consiglia di uscire alla stazione di Firenze nord;

-dalle 22:00 di martedì 26 alle 6:00 di mercoledì 27 maggio, sarà chiusa in uscita per chi proviene da Bologna e da Roma.

In alternativa si consiglia di uscire alle seguenti stazioni:

per chi proviene da Bologna: Firenze nord;

in uscita per chi proviene da Roma: Firenze Impruneta;

-dalle 22:00 di mercoledì 27 alle 6:00 di giovedì 28 maggio, sarà chiusa in uscita per chi proviene da Roma.

In alternativa si consiglia di uscire alla stazione di Firenze Impruneta.